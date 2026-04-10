5G Abone Sayısı 29 Milyonu Aştı, Türkiye Dijital Dönüşümde İlerliyor

10.04.2026 21:42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'de sağladığı gelişmeleri ve dijital dönüşümdeki rolünü Antalya'da düzenlenen toplantıda anlattı. İlk gün 21 milyon aboneye ulaşan 5G, toplamda 29 milyonu aştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı'nda 5G teknolojisindeki gelişmeleri paylaştı. Bakan Uraloğlu, 1 Nisan 2026'da 81 ilde hizmete alınan 5G ile ilk gün yaklaşık 21 milyon abonenin buluştuğunu, 10 gün içinde ise 8 milyon yeni aboneyle toplamın 29 milyonu aştığını belirtti. Türkiye'deki 5G uyumlu cihaz sayısının yaklaşık 32 milyon olduğunu ve bu sayede yüzde 91'lik bir penetrasyon oranına ulaşıldığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda ilerlediklerini ifade ederek, 5G'nin sadece bir haberleşme teknolojisi değil, aynı zamanda üretim gücünü ve rekabetçiliği artıran bir kalkınma altyapısı olduğunu söyledi. Fiber optik ağ uzunluğunun 2002'den bu yana 8 kattan fazla artırılarak 657 bin kilometreye ulaştığını ve Türkiye'nin Avrupa'da en çok haneye fiber ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Ayrıca, 5G yetkilendirme ihalesinden 3,5 milyar dolar gelir elde edildiğini ve yerli ürün kullanımını teşvik eden düzenlemeler getirildiğini ekledi.

Toplantıda, şarkıcı Sefo'nun performansı ve Müslüm Gürses hologramı gibi etkinlikler de yer aldı. Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu'na, Türk Telekom basketbol takımının forması ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi minyatürü hediye edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

