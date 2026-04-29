Bakan Uraloğlu: Libya Uçağının Kara Kutusu Savcılığa Sunuldu

Bakan Uraloğlu, Libya uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma sürecinin son hali hakkında detaylı açıklamalar verdi. Olayın ilk anından itibaren gerekli incelemelerin başlatıldığını vurgulayan Uraloğlu, 'Burada düşen bir uçak ve hayatını kaybeden insanlar var. Elbette gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım' dedi. Kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamladığını belirten Uraloğlu, 'Kara kutu olarak tabir edilen kayıt cihazlarının çözümlerini bitirdik, onları da Cumhuriyet Başsavcılığına sunmuş durumdayız' ifadelerini kullandı.

Deniz Yavuzyılmaz'ın apron kameralarının çalışmadığına yönelik iddialarına değinen Uraloğlu, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. 'Bu iş kendi seyrinde ve olması gereken hassasiyette yürütülürken suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok' dedi. Ayrıca, soruşturmayı tamamlamak için vekaleten görevlendirme yapıldığını açıklayan Uraloğlu, 'Oradaki arkadaşımız zaten olay sırasında oradaydı ve vekaleten görev yapıyordu. Havalimanlarında usul budur; süreçlerin hızlı ilerlemesi için önce vekaleten görevlendirme yapılır, ardından asaleten atama gerçekleştirilir' şeklinde konuştu.