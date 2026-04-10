5G Abone Sayısı 29 Milyonu Aştı, Türkiye Dijital Dönüşümde Küresel Oyuncu Olma Yolunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 1 Nisan'da 81 ilde hizmete alınan 5G teknolojisinin ilk gün yaklaşık 21 milyon aboneyle buluştuğunu, 10 gün içinde ise 8 milyon yeni abone eklenerek toplamın 29 milyonu aştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bilişim ve haberleşme sektörünün stratejik önemine vurgu yaparak, dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Türkiye'deki 5G uyumlu cihaz sayısının yaklaşık 32 milyon olduğunu ve %91'lik bir penetrasyon oranına ulaşıldığını ifade eden Uraloğlu, bu rakamların vatandaşların teknolojiyi hızla benimsediğini gösterdiğini söyledi. İki yıl içinde 5G hizmetlerini ülkenin her noktasına eriştirmeyi hedeflediklerini açıklayan Bakan, 5G'nin sadece bir haberleşme teknolojisi değil, kalkınma altyapısı olduğunu vurguladı.

Fiber altyapıda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Uraloğlu, 2002'de 81 bin kilometre olan fiber optik ağ uzunluğunun 657 bin kilometreye çıkarıldığını, Türkiye'nin Avrupa'da en çok haneye fiber ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Ayrıca, 5G yetkilendirme ihalesinden 3,5 milyar dolar gelir elde edildiğini ve yerli ürün kullanımını teşvik eden düzenlemeler getirildiğini söyledi.

Toplantıda, şarkıcı Sefo'nun performansı ve Müslüm Gürses hologramı gibi etkinlikler yer aldı. Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu'na, Türk Telekom basketbol takımının forması ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi minyatürü hediye edildi.