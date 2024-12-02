Bakan Uraloğlu\'ndan Görme Engelli Çifte Destek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan görme engelli Duru çiftinin yol çalışmaları nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çektiğini öğrenince, sarı çizgilerle birlikte yolun kısa sürede bitirilmesini sağladı.

Bafra'da eşi de görme engelli olan 48 yaşındaki Seyfi Duru, evlerinin bulunduğu sokaktaki yol bakım çalışmaları nedeniyle kaldırımdaki görme engelliler için döşenen hissedilebilir zemin sarı çizgiler henüz tamamlanmayınca yolu bulmakta sorun yaşadı.

Eşiyle evlerine ulaşmakta güçlük çeken Duru, yaşadıkları bu sorunu sosyal medyadan duyurdu.

Çözümü posta kutusuna koydukları uzaktan kumandalı zil ile bulan, ses yardımıyla evlerinin kapısına ulaşan çiftin durumundan haberdar olan Bakan Uraloğlu, Bafra Belediyesine yolun kısa sürede tamamlanması ve görme engelli çiftin mağduriyetinin giderilmesi talimatını verdi.

Belediye, yol çalışmalarını hızlandırarak sarı çizgilerle birlikte yolu kısa sürede tamamladı. Çiftin evlerini kolayca bulmaları için oturdukları binanın önündeki zemine de işaret konuldu.

Emekli, üç çocuk babası Seyfi Duru, AA muhabirine, Bakan Uraloğlu'nun gösterdiği hassasiyet dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

Sorunlarının kısa sürede çözüldüğünü anlatan Duru, Bakan Uraloğlu'na teşekkür ederek, "Bafra Belediyesi gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirdi hatta evin ön kısmına noktalı işaretler de koydu. Hızlı çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Gerekli hizmetlerin hızlı bir şekilde yapılması hem toplumun hem de bizim gibi engellilerin sorununun aşılmasına vesile oluyor. Ben bu konudan dolayı gerek bakanlığa gerekse belediyeye teşekkür ediyorum." dedi.

Duru, yapılan yol çalışması ve işaretler sayesinde artık evlerine kolayca ulaşabildiklerini sözlerine ekledi.