Bakan Uraloğlu\'ndan TEKNOSAB Kavşağına Ziyaret

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul- İzmir Otoyolu üzerinde yapımı devam eden Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Karacabey ilçesi sınırları içindeki şantiye alanına gelen Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'dan kavşak ve bağlantı yollarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, daha sonra TEKNOSAB Yönetim Kurulu üyeleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.