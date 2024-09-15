Bakan Uraloğlu'ndan THY Uçağındaki Hakarete Tepki

Güncel

2 ülkeden İsrail\'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

"Kim lan bu herif!"

HÜDA PAR liderinden çok konuşulacak Anayasa çıkışı: Ahmağa anlatır gibi söyledim

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul- Londra seferini yapan THY uçağında kabin çalışanlarına yönelik hakaret eden şahıs için açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, sürecin hukuki olarak takipçisi olacaklarını belirtti.

İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağında kabin çalışanlarına yönelik hakaret eden şahsın görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'dan açıklama geldi. Bakan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TK1983 İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağında kabin çalışanlarına yönelik hakaret içeren olumsuz davranışı en sert şekilde kınıyorum. Hiçbir gerekçe bir kadın çalışana yönelik bu şekilde gayri ahlaki bir yaklaşımı meşru gösteremez. Olaya müdahale eden Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyor; kabin ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hukuki sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyorum."