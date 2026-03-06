Bakan Uraloğlu'ndan Üretim Vurgusu - Son Dakika
Bakan Uraloğlu'ndan Üretim Vurgusu

06.03.2026 20:34
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bölgedeki savaş ve belirsizlik ortamında kendi teknolojimizi üreten, kendi yollarını yapan, kendi gemilerini üreten ve koruyan ülke olarak dimdik ayaktayız. İnşallah hep birlikte daha çok üretecek, daha çok kazanacağız." dedi.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Uraloğlu, ramazanın manevi ikliminin birlik ve beraberliği pekiştirirken, sabır, metanet ve barış için dua etme fırsatı sunduğunu söyledi.

Ramazanın huzur ve maneviyat dolu günlerinde bile bölgede barışın ve istikrarın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gördüklerini belirten Uraloğlu, "Mübarek ramazan ayının rahmet ve mağfiret iklimine rağmen Orta Doğu'da patlak veren İran-ABD-İsrail savaşı, masum sivillerin hayatını tehdit ediyor, küresel ticaret ve enerji güvenliğini sarsıyor." diye konuştu.

Uraloğlu, son hadiseler karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin duruşunun net olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, tüm tahriklere ve provokasyonlara rağmen diplomasiden ve barıştan yanadır ve barıştan yana tavrını ortaya çok net şekilde koymuştur. Hatay Dörtyol'da düşürülen İran'a ait balistik füze olayını hatırlayalım. İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türk hava sahasına yönelen bu füze, NATO hava savunma unsurları tarafından zamanında etkisiz hale getirildi. Hamdolsun can kaybı veya yaralanma olmadı. Olayın doğrudan Türkiye'yi hedefleyen operasyon olmadığı anlaşılmıştır. Buna rağmen Türkiye, her tür provokasyona, olası saldırıya, saldırı tehditlerine kapılmadan, soğukkanlılıkla ve milli çıkarlarını gözeterek hareket etmektedir. Her türlü olaya karşı hazırlıklı olduğumuzu özellikle söylemek isterim."

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve bölgede Türk bayraklı gemi olmamakla birlikte sahibi Türk olan gemileri yakından takip ettiklerini anlatan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde hasar bilgilerini de duyuyoruz. Bölge halihazırda yüksek risk taşıyor. Gemilere seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ivedilikle temas halinde olmaları gerektiğini bildirdik. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye her alanda çağ atladı"

Uraloğlu, bu zorlu günlerde güçlü Türkiye'nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret ederek, AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bu yana milletin emaneti Türkiye'yi her alanda yeniden inşa ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atlattıklarını, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyerek proje üzerine proje, reform üzerine reformları hayata geçirdiklerini anlattı.

Gelecek nesillere daha güçlü Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza attıklarını belirten Uraloğlu, ülkenin sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda çağ atladığını kaydetti.

Uraloğlu, 24 yıl boyunca eserleriyle konuştuklarını, hizmetleriyle halkın karşısına çıktıklarını ve bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak konuma geldiklerini anlatarak, bugünleri öngörerek teknolojik anlamda çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak için var gücüyle çalışan ve her adımını planlayan Türkiye inşa ettiklerini dile getirdi.

"Yapamazsınız" korosuna kulak asmayarak destansı kalkınma hamlesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, savunma sanayisi, ulaşım ve haberleşme alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti."

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın yaptığı çalışmalara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek kahramanlarısınız. Yaptığınız her kaynak, sıktığınız her vida bağımsızlığımızın ve özgüvenimizin bir parçası. Bugün testlere başlayan hızlı tren setimiz de tüm dünyaya 'Türkiye yapıyor, Türkiye başarıyor' diye Sakarya'dan haykırıyor. Bu yatırımlar, sadece konfor değil, aynı zamanda güçlü, bağımsız ve krizlere karşı dirençli Türkiye'nin temel taşlarından biridir. Bölgedeki savaş ve belirsizlik ortamında kendi teknolojimizi üreten, kendi yollarını yapan, kendi gemilerini üreten ve koruyan ülke olarak dimdik ayaktayız. İnşallah hep birlikte daha çok üretecek, daha çok kazanacağız. Ramazanın bereketi, birlik ve beraberliğimizin gücüyle, daha nice rekorlara, milli zaferlere hep birlikte imza atacağız. Allah'ın izniyle rekor üstüne rekor kırmak için hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Bakanlık olarak her zaman yanınızdayız, siz ürettikçe biz de destek olmaya, yolunuzu açmaya devam edeceğiz."

Programa, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Selim Koçbay, İl Müftüsü Mehmet Aşık ile fabrika yöneticileri ve işçiler katıldı.

Kaynak: AA

