Bakan Yardımcısı Alpkan, fuarda genç işsizliğin yüzde 14,8 olduğunu söyledi - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Alpkan, fuarda genç işsizliğin yüzde 14,8 olduğunu söyledi

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Kahramanmaraş'ta Bakanlık ve İŞKUR koordinasyonunda KSÜ ev sahipliğinde düzenlenen Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı açıldı. Bakan Yardımcısı Alpkan, fuarda 100'ü aşkın firmanın gençlerle buluşacağını ve genç işsizliğin yüzde 14,8 olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı" başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki paydaş illerin Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen fuara katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genç istihdamının önemli olduğunu anlatan Alpkan, özellikle gençlerin personel, yönetici, uzman veya girişimci olarak hayata erken yaşlarda katılımlarını önemsediğini belirterek, gençlerin 15-24 yaş aralığında iş hayatına katılmasının değerli olduğunu vurguladı.

Alpkan, son 40 aydır işsizlik seviyesinin yüzde 10'un altında devam ettiğini ancak genç işsizlikte bu rakamın yüzde 14,8 olduğunu ve 15-24 yaş aralığında yaklaşık 2 milyon 500 bin gencin ne eğitimde ne de istihdamda yer almadığını söyledi.

Söz konusu gençlerin önemli bir kısmının istihdama kazandırılması için İŞKUR tarafından yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Alpkan, 2019'dan bu yana İŞKUR'un gençlerle iş hayatı arasında köprü kuran organizasyonlar düzenlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2026 itibarıyla daha önce Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile koordine olarak çalışıyorduk. Daha sonra geçtiğimiz dönem ve bu dönem İŞKUR'a tamamen devredildi. Bu anlamda 2013'ten bu yana 552 istihdam fuarı yapılmış ve yaklaşık 31 bin firma ve 9 milyon vatandaşımızın katılımı söz konusu olmuş. Biz bu 12 bölgesel kariyer fuarıyla 351 bin vatandaşımıza ulaştık ve 1613 kurum ve kuruluş bu fuarlarda stant açtı. Böylece gençlerimizi doğrudan iş arayan ve işverenler de açık iş ilanıyla iş başvurularını fiilen birleştirmek mümkün oldu."

Kahramanmaraş'ta düzenlenen fuarda 100'ün üzerinde firmanın gençlerle buluşacağını ve 9 etkinlik gerçekleştirileceğini ifade eden Alpkan, bu kapsamda ASELSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarının da stant açtığını dile getirdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de kentin güçlü sanayisi, köklü üretim kültürü ve girişimci insanlarıyla ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Üniversiteler ile iş dünyası arasındaki işbirliğini, mesleki eğitimi ve gençlerin nitelikli istihdamını son derece önemsediklerini anlatan Ünlüer, fuarın gençlere yeni fırsatlar sunmasını, istihdama ve üretim gücüne katkı sağlamasını temenni ettiklerini söyledi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş da üniversitelerin yalnızca bilgi üreten ve aktaran kurumlar olmanın yanı sıra genç nesilleri çalışma hayatına hazırlayan, bölgesel kalkınmaya katkı sunan ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren kurumlar olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Yarın sona erecek fuarın açılışına, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, ilçe belediye başkanları, çevre illerden gelen kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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