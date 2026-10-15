Bakan Yardımcısı Çelik, kişilere karşı suç aydınlatmasının yüzde 98 olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yardımcısı Çelik, kişilere karşı suç aydınlatmasının yüzde 98 olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Yardımcısı Çelik, kişilere karşı suç aydınlatmasının yüzde 98 olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara'da Polis Akademisi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Çelik, suç işlendikten sonra aydınlatma oranlarının yüzde 75'lerden yüzde 92'lere, kişilere karşı suçlarda ise yüzde 98'lere yükseldiğini söyledi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "Suç işlendikten sonra aydınlatma oranları; yüzde 75'lerle başlayan süreçte yüzde 92'lere; kişilere karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranlarının yüzde 98'lere yükseldi" dedi.

Ankara'da Polis Akademisi Ali Birinci Kültür Merkezi'nde, Polis Akademisi Başkanlığı 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, emniyet müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Polis Akademisi Başkanlığı tanıtım filminin gösterimiyle devam etti.

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 2016-2026 yılları arasında mala karşı ve kişilere karşı işlenen suçlarda bir iyileşme olduğunu belirterek, "Son 10 yılda nüfusun 76 milyondan 86 milyona çıktığı süreçte özellikle Emniyet Teşkilatı'nın sorumluluk sahasında ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında olan yerlerde net bir şekilde iyileşme gözlemlenmektedir. Halkımızı doğrudan etkileyen hırsızlık, evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, arabadan hırsızlık gibi süreçlerde ciddi anlamda Emniyet Teşkilatımızın ve İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde iyileşmeleri hep birlikte sahada görmekteyiz. Bunun bir paydaş tarafı da suç işlendikten sonra aydınlatma oranları; yüzde 75'lerle başlayan süreçte yüzde 92'lere; kişilere karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranlarının yüzde 98'lere yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve kolluk birimleri açısından polis akademimizin gerçekleştirdiği bu çalışmalar, işin sonuç noktasındaki değerli Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın kapasitelerini, karakterlerini ve duruşlarını belirliyor" diye konuştu.

Çelik'in konuşmasının ardından polis bandosu konser verdi.

Kaynak: DHA
Polis AkademisiGüvenlikPolitikaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:41
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:04:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Çelik, kişilere karşı suç aydınlatmasının yüzde 98 olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei