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Bakan Yardımcısı Yelkenci, Tokat'ta TÜGVA İhtisas Akademisi programına katıldı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Yelkenci, Tokat'ta TÜGVA İhtisas Akademisi programına katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Tokat'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen İhtisas Akademisi programına iştirak etti.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Tokat\'ta TÜGVA İhtisas Akademisi programına katıldı
16.12.2023 - 17:38,
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Tokat'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen İhtisas Akademisi programına iştirak etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Yeniler Kulübü ile TÜGVA Tokat Temsilciği tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İhtisas Akademisi programına Yelkenci konuşmacı olarak katıldı.

Yelkenci, "Eleştirel düşünce bağlamında küreselleşen dünyada çağı anlamlandırmak" konulu sunumunda katılımcılara bilgi aktardı.

Programın ardından TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından Yelkenci'ye hediye takdim edildi.

Programa Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, TÜGVA İl Başkanı Arif Hakkoz ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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