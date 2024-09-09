Narin Güran için hukuki süreç başlatıldı - Son Dakika
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Narin Güran için hukuki süreç başlatıldı

Narin Güran için hukuki süreç başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, bir çocuğa zarar vermenin hukuki, ahlaki ve toplumsal bir suç olduğunu vurgulayarak, davaya müdahil olacaklarını ve Narin'in öldürülmesine ilişkin sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti. Ayrıca, olaydan etkilenen çocuklar için psikososyal destek sağladıklarını ifade etti.

09.09.2024 14:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin, "Bir çocuğa zarar vermek yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suçtur. Bakanlık olarak davaya müdahil olup hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz. Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişiler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır." dedi.

Narin Güran'ın cenaze törenine katılan Bakan Yardımcısı Yenigün, ardından Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Murat Zorluoğlu ile görüşen Yenigün, burada Narin Güran'ın ölümüne ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, sözlerine ebediyete dualarla uğurlanan Narin'e Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istediğini söyledi.

"Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun. Narin'imizin acısı hepimizi derinden yaraladı. Yaşadığımız acının tarifi yok." diyen Yenigün, kaybolduğu haberi alınır alınmaz Narin'i bulmak için devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu belirtti.

Yenigün, güvenlik güçlerinin Narin'e sağ salim ulaşmak için çok yoğun bir arama ve inceleme yaptığını ifade ederek, günlerdir süren bu çalışmalar neticesinde ne yazık ki beklenen haberi alamadıklarını kaydetti.

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takipçisi olduğu ve hepimizi sarsan bu elim olayda Narin evladımızın acı haberiyle derin bir üzüntü içerisindeyiz." ifadesini kullanan Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da süreci en başından itibaren büyük bir hassasiyetle takip ettiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, İl Müdürlüğü kanalıyla olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladıklarını dile getiren Yenigün, şunları söyledi:

"Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşımak, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız. Bir çocuğa zarar vermek yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suçtur. Toplumun vicdanında derin yaralar açar ve asla kabul edilemez. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bakanlık olarak davaya müdahil olup hukuki süreci biz de titizlikle takip edeceğiz. Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişiler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Bu süreçte olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarına devam edeceğimizi de ayrıca belirtmek isterim."

Ziyarette, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da yer aldı.

Kaynak: AA

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