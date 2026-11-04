Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı MCBÜ'de yüksek teknolojili güvenlik projelerini aktardı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı MCBÜ'de yüksek teknolojili güvenlik projelerini aktardı

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İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Manisa'da MCBÜ 2026-2027 Açılış Töreni'nde 'Dijital Dünyada Güvenli Gelecek' konulu açılış dersini verdi. Yiğitbaşı, DOLUNAY ve KAHİN gibi yüksek teknolojili projelerle güvenlik konseptinin kökten dönüştürüldüğünü anlattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, "İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ve Jandarma Genel Komutanlığımızın bünyesinde hayata geçirdiğimiz yüksek teknolojili projelerle güvenlik konseptimizi kökten dönüştürüyoruz." dedi.

Yiğitbaşı, Manisa programı kapsamında Manisa Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yiğitbaşı, Vali Vahdettin Özkan'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Yiğitbaşı, "Dijital Dünyada Güvenli Gelecek: Yeni Nesil Tehditler, Suçlar ve Mücadele Yöntemleri" başlıklı açılış dersini verdi.

Yiğitbaşı, sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki sınırların kaybolduğunu, geleneksel suç yapılarının dijital dünyanın imkanlarını kullanarak çok merkezli ağ yapılarına dönüştüğünü ifade ederek, dezenformasyon ve manipülatif içeriklerin kamu düzenini tehdit eden bir güvenlik unsuruna dönüştüğünü anlattı.

İçişleri Bakanlığının güvenlik çalışmalarına değinen Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ve Jandarma Genel Komutanlığımızın bünyesinde hayata geçirdiğimiz yüksek teknolojili projelerle güvenlik konseptimizi kökten dönüştürüyoruz. Bu kapsamda DOLUNAY Projesi ile siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve dijital suç gelirlerinin takibinde kurumlar arası eş güdümü en üst seviyeye taşırken, Jandarma Kolluk İşlemleri Projesi sayesinde büyük veri analitiği, suç öngörüsü ve yapay zeka uygulamalarımız için güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Bu altyapıyı sahada Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması ile birleştirerek kolluk birimlerimize yapay zeka destekli yüz ve plaka tanıma yeteneği kazandırıyor, PARS Suç Analiz Uygulaması ile de organize suç örgütleriyle mücadelemizi bilimsel bir zemine oturtuyoruz. JASAT birimlerimiz, geliştirdiğimiz DEDEKTİF uygulaması sayesinde geçmişte faili meçhul kalmış olayları dahi kısa sürede aydınlatabilmektedir. Bütün bu sistemlerin taçlandırıldığı yapay zeka tabanlı KAHİN projemiz ile uyuşturucu, hırsızlık ve trafik kazalarını önceden tahminleyen üç özel modülü devreye sokuyor, dinamik senaryo tanımlama yeteneğimiz sayesinde riskli bölgeleri daha suç işlenmeden tespit ederek önleyici kolluk anlayışımızı sahaya yansıtıyoruz."

Programda konuşan Vali Özkan da gençlerin bilgiye erişim ve bilgi teknolojilerini kullanma konusunda önceki kuşaklara göre daha avantajlı olduğunu dile getirerek, dijitalleşmenin sunduğu imkanların yanında risklerin de yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise üniversitenin 35 yıllık gelişimi, eğitim ve araştırma faaliyetleri, sanayi işbirlikleri ve araştırma üniversitesi hedefi hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin tanıtım filminin gösterildiği programda müzik dinletisi sunuldu, bilimsel çalışmalarıyla başarı gösteren akademisyenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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