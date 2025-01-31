Bakan Yardımcısı Yılmaz, Alevi Vakıfları ile Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve beraberindeki heyet ile bir görüştü.

Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.