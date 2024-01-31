Bakan Yerlikaya: 2023'te, 3 bin 744 göçmen kaçakçısı tutuklandı
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 3 bin 744 organizatörün tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandı. 3 bin 744'ü tutuklandı. 1479'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biterek düzensiz göçmen durumuna düşen 371 bin 433 yabancının kendiliğinden ülkeden çıkış yaptığını aktaran Yerlikaya, "82 bin Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. 223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlarımızda kurduğumuz sınır fiziki güvenlik sistemleri ile Milli Savunma Bakanlığımızın kararlı ve hassas çalışmaları neticesinde sınırlarımızdan girişi engellendi. 254 bin düzensiz göçmen yaptığımız operasyonlar, mobil göç araçlarımız ve kararlı/tavizsiz çalışmalarımız sonucu yakalandı. Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen jandarmamızı, polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz" dedi.
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