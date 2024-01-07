 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Yerlikaya: 4 bin 853 firari yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yerlikaya: 4 bin 853 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk 4 gününde ülke genelinde düzenlenen 'Çember-10' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişiler arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör suçları ve kaçakçılık gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Bakan Yerlikaya: 4 bin 853 firari yakalandı
07.01.2024 - 11:03,
Abone Ol

Bakan Yerlikaya: 4 bin 853 firari yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk 4 gününde ülke genelinde düzenlenen 'Çember-10' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılının ilk 4 günü  81 ilde 'aranan şahıslara yönelik' gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firari yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Yerlikaya, yakalanan kişilerin 4 bin 780'inin 5 yıla kadar, 33'ünün 5-10 yıl, 40'ının da 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti. Yerlikaya ayrıca, yakalananlardan 867'sinin hırsızlık, 355'inin dolandırıcılık, 167'sinin yağma, 53'ünün adam öldürme, 123'ünün cinsel suçlar, 948'inin narkotik suçlar, 66'sının terör suçları ve 532'sinin kaçakçılık ve organize suçlardan arandığını ifade etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Çember, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Suç, Operasyon, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: 4 bin 853 firari yakalandı - Son Dakika


11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:02
AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
10:47
İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:39
Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
10:28
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin

Son Dakika
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:39 Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
10:28 Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı
10:24 Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 12:32:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 4 bin 853 firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement