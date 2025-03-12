Bakan Yerlikaya'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "O İstiklal Marşı'mız ki 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyerek her bir kelimesiyle Milli Mücadele ruhumuzun gücüne güç kattı. O ruh, 'yurdumuzun üstünde tüten en son ocak' sönmeden asla kaybolmayacak, yaşamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bugünün 104 yıldır büyük bir aşkla, coşkuyla, heyecanla söylenen İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"O İstiklal Marşı'mız ki 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyerek her bir kelimesiyle Milli Mücadele ruhumuzun gücüne güç kattı. O ruh, 'yurdumuzun üstünde tüten en son ocak' sönmeden asla kaybolmayacak, yaşamaya devam edecek. Milli Marşı'mızın yazarı, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve aziz vatanımız uğruna fedayı can eyleyen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Makamları ali olsun."