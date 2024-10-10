Bakan Yerlikaya'dan Rojin Kabaiş Ailesine Destek

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile telefonda görüştü.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"13 gündür kayıp olan ve Van'da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük. Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve aziz milletimize hayırlı haberler vermek."

Yerlikaya'nın, "Nizamettin ağabeyim bil ki Bakanlık olarak, Valilik olarak bizim taşradaki, Van'daki tüm birimlerimiz cansiperane çalışıyor. En kısa zamanda bununla ilgili hayırlı bir haber vermek bizim gayretimiz, Cenabıallah da bizi muvaffak edecek inşallah. Bizden bir emrin, arzun, isteğin varsa her zaman bekliyoruz." ifadelerini kullanması üzerine Kabaiş, Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.