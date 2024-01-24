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Bakan Yerlikaya: Sibergöz-17 operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Sibergöz-17 operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda İstanbul merkezli 10 ilde 35, Mersin merkezli 8 ilde ise 21 şüpheli yakalandı.

24.01.2024 - 08:24,
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Bakan Yerlikaya: 2 Ayrı Merkezli olarak düzenlenen Sibergöz-17 operasyonları kapsamında; Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli; Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya: Sibergöz-17 operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Sibergöz-17 operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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