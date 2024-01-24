Bakan Yerlikaya: Sibergöz-17 operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı

21 askerini kaybeden İsrail\'e bir darbe de Hizbullah\'tan

Bakan Yerlikaya: 2 Ayrı Merkezli olarak düzenlenen Sibergöz-17 operasyonları kapsamında; Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli; Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı.