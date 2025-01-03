Bakan Yerlikaya: Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri artarak devam edecek

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, " Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri artarak devam edecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü dönüşlerine ilişkin sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve iş insanları ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri konusu ana gündem maddemizdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi tarihin doğru tarafında yer aldık. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında dimdik durduk. Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri artarak devam edecektir. Devletimiz de sivil toplum kuruluşlarımız da bu dönüşlerde Suriyeli kardeşlerimize destek olacaklar. Göç konusunu; uluslararası hukuka, medeniyet değerlerimize ve insan haklarına uygun, milli menfaatlerimiz doğrultusunda, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden yönetmeye devam ediyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,