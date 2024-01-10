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Bakan Yumaklı, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, haber, çevre ve yaşam, spor, Gazze ve deprem kategorilerindeki fotoğrafları inceledi ve seçimlerini yaptı. Yumaklı, fotoğrafların büyük emek, cesaret ve korkusuzluğu ifade ettiğini belirterek, AA'ya teşekkür etti.

Bakan Yumaklı, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
10.01.2024 - 09:39,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yumaklı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bakan Yumaklı, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" adlı fotoğrafını seçti. Yumaklı, "Anlatılamayacak kadar kötü bir ortamda bu bebeğin her şeyden habersiz dünyaya gülümsemesi, her şey bir tarafa, bu bir tarafa diye algılattı bana." dedi.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Yumaklı, buradaki bütün fotoğrafların anlamlı olduğunu söyledi.

Yumaklı, kareler arasından Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" isimli fotoğrafını seçerek, "Bana şu an Gazze'yi anlatan tek şey çaresizlik." diye konuştu.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Yumaklı'nın tercihi, İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği" ve Sergen Sezgin'in "Kaçış" adlı fotoğrafı oldu.

Yumaklı, orman yangınlarından sadece insanların etkilenmediğini belirterek, "O çevrede yaşayan her canlı yangından etkileniyor. Ormanın kahramanları da ateşlerin üstüne gidiyordu." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, "haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Ali Atmaca'nın "İstikbal Göklerde" adlı karesine oy verdi.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Yumaklı, Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin Nişanı" adlı fotoğrafını oyladı. Yumaklı, bu kategorideki fotoğrafların da güzel karelerden oluştuğuna işaret ederek, " Mete Gazoz'u tek geçerim." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, "Yılın Kareleri" yarışmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bir dönem bünyesinde bulunduğun AA'nın haberi verme adına bedeller ödeyen mensupları olmuştur. Burada oyladığımız fotoğrafların tamamı çok büyük emek, cesaret ve hatta korkusuzluğu ifade ediyor. Gerçekleri dünyanın bilmesi ve görmesi adına çok büyük başarılar var. Bazen bir fotoğraf, kalın bir kitabın anlatması gerekenden daha çok şey anlatabilir. AA ailesine çok teşekkür ederim."

Kaynak: AA
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Deprem, Gazze, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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