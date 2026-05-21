Bakan Yumaklı'dan Aşırı Yağışlara Geçmiş Olsun Mesajı
Bakan Yumaklı'dan Aşırı Yağışlara Geçmiş Olsun Mesajı

21.05.2026 16:54
Bakan Yumaklı, aşırı yağışlardan etkilenen illere geçmiş olsun diledi ve yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başta Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin olmak üzere aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarımızı gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin başta olmak üzere, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen aşırı yağışların sebep olduğu taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hatay'da olumsuz hava koşulları sonucu meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ilk andan itibaren, tüm imkanlarıyla bölge halkımızın hizmetinde. Yeşil Karıncalarımızla; taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarımızı gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. İl/ilçe Tarım Müdürlüklerimiz de sahada üreticimizin yanında. TARSİM ekiplerimiz zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA

