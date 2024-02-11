Bakan Yumaklı, fotokapana yakalanan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, fotokapana yakalanan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı

Bakan Yumaklı, fotokapana yakalanan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından fotokapana yakalanan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı. Yumaklı, Türkiye'nin doğal zenginliklerini korumaya devam ettiklerini belirtti.

11.02.2024 17:02  Güncelleme: 17:03
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Bakan Yumaklı'dan fotokapanın görüntülediği çizgili sırtlan paylaşımı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fotokapana yansıyan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün fotokapanımızın misafiri 'çizgili sırtlan'. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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