Bakan Yumaklı: Türkiye, kuraklık tehlikesinden en çok etkilenecek ülke

Bakan Yumaklı kuraklık tehlikesi ile ilgili konuştu: "Akdeniz havzasında olmamız sebebiyle küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeyiz"
AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, "Akdeniz havzasında olmamız sebebiyle hepinizin malumu, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeyiz" dedi.
Bakan Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan Evsel Atıksu Arıtma Tesisi açılışı törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, suyun idareli ve verimli kullanılması gerektiğini belirtti. Kuraklık tehlikesine dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Akdeniz havzasında olmamız sebebiyle hepinizin malumu, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeyiz. Suyun da yüzde 77'sini tarım kullanmakta. Bu nedenle verimliliğin seferberliği bizim açımızdan son derece önemli. Bizim derken ülkemiz açısından söylüyorum. Sadece bakanlık olarak değil, dolayısıyla biz bu konu da toplumun bütün kesimlerinden destek bekliyoruz, ilgi bekliyoruz, alaka bekliyoruz" dedi.
Açılışı yapılan Afyonkarahisar Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları dezenfekte edilerek yaklaşık bin 300 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisine sulama suyu temin edilecek. Yapılacak sulama neticesinde dekar başına net gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 56 milyon TL'lik katkı sağlanacağı planlanıyor. Kentin tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak bu örnek projenin maliyeti ise 615 milyon TL seviyesinde olduğu kaydedildi.
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