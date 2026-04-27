Bakan Yumaklı ve Çiftçi, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarını değerlendirdi
Bakan Yumaklı ve Çiftçi, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarını değerlendirdi

27.04.2026 15:02
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, riski yüksek 30 ilin valisiyle yangın hazırlık toplantısı yaptı. Yumaklı, yanan alanların imara açılmayacağını, ağaçlandırılacağını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, orman yangınlarında riski yüksek 30 ilin valisiyle Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'nde hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı; 2 uçak, 2 helikopter ve arazözlerle müdahale edilen tatbikat başarıyla tamamlandı.

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin yangın riskini artırdığını belirterek, mücadeleyi yangın çıkmadan başlattıklarını söyledi. Orman Genel Müdürlüğü'nün kasım ayından bu yana hazırlıklarını tamamladığını, 'Orman Benim' kampanyası düzenleyeceklerini ve yanan alanların bir metrekaresinin bile imara açılmayacağını, ağaçlandırılacağını vurguladı. Bu yıl 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile mücadele edileceğini, hava araçlarının sayısının 15 arttığını, kara gücünde ise bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesinin sahada olacağını açıkladı. Orman kahramanlarının sayısının 28 bine, gönüllü sayısının ise 138 bine çıkarıldığını belirtti.

Yumaklı, 2025'teki orman yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara ateş yakmama, piknik sonrası alanı temizleme ve duman görüldüğünde 112'yi arama çağrısı yaptı. Bakan Çiftçi ise AFAD, emniyet, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezlerinin koordinasyon içinde çalışacağını, hedeflerinin yangın başlamadan riski azaltan önleyici bir yaklaşımı hakim kılmak olduğunu ifade etti.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
