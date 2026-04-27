Bakan Yumaklı ve Çiftçi, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarını değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, orman yangınlarında riski yüksek 30 ilin valisiyle Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'nde hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı; 2 uçak, 2 helikopter ve arazözlerle müdahale edilen tatbikat başarıyla tamamlandı.

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin yangın riskini artırdığını belirterek, mücadeleyi yangın çıkmadan başlattıklarını söyledi. Orman Genel Müdürlüğü'nün kasım ayından bu yana hazırlıklarını tamamladığını, 'Orman Benim' kampanyası düzenleyeceklerini ve yanan alanların bir metrekaresinin bile imara açılmayacağını, ağaçlandırılacağını vurguladı. Bu yıl 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile mücadele edileceğini, hava araçlarının sayısının 15 arttığını, kara gücünde ise bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesinin sahada olacağını açıkladı. Orman kahramanlarının sayısının 28 bine, gönüllü sayısının ise 138 bine çıkarıldığını belirtti.

Yumaklı, 2025'teki orman yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara ateş yakmama, piknik sonrası alanı temizleme ve duman görüldüğünde 112'yi arama çağrısı yaptı. Bakan Çiftçi ise AFAD, emniyet, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezlerinin koordinasyon içinde çalışacağını, hedeflerinin yangın başlamadan riski azaltan önleyici bir yaklaşımı hakim kılmak olduğunu ifade etti.