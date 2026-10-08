Bakan Yumaklı, yapay zeka destekli sulama otomasyonunu 11 ilde 22 bin hektarda hedefliyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki yıl, 11 ilde 22 bin hektarlık alanda, yapay zeka destekli sulama otomasyonunu devreye almayı hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Vakfı tarafından DSİ Genel Müdürlüğü bahçesinde köy okulları yararına açılan yöresel ürünler sergisini gezdi. Yumaklı, serginin Anadolu insanının emeğini, gayretini, alın terini ortaya koyan önemli bir birlikteliğin nişanesi olduğunu söyleyerek, "Devlet Su İşleri'nin bu ürünlerin yetiştirilmesinde çok önemli etkisi ve katkısı var. DSİ'nin mühendislik birikimi üreticimizin emeğiyle buluştuğunda, o suyun bereketini, hayat veren unsurunu her bir tohuma getirdiğinde işte bugün itibarıyla ülkemizin tarımsal üretimdeki güçlü altyapısını oluşturmuş oluyor" dedi.

'KÖY OKULLARININ İHTİYACI KARŞILANACAK'

Yumkalı, DSİ Vakfı'nın gerçekleştirdiği organizasyonun dayanışma kültürünü toplumsal bir paydaya dönüştüreceğini söyleyerek, "Sanıyorum uzun yıllardır bu dayanışma kültürünü artık kurumsal halede getirmiş durumda. Geçmiş yıllarda düzenlenmiş olan sergilerin geliri Gazzeli mağdurlara gönderilmişti. Bu yardımlaşma duygusunun sadece yurt içerisinde değil aslında bütün dünyada bizim karakterimizle, bizim milletimizin karakterinde olan yardımlaşma, dayanışma ve mazlumun, mağdurun ihtiyacı olanın yanında olma duygusuyla hareket edilen bir göstergesi olmuş. Geçen yıl ise Hatay'da orman yangınlarından etkilenen bir alanın Devlet Su İşleri mensuplarının ve vakfının bir hatıra ormanı olarak oluşturulması şeklinde gerçekleşmişti. Şimdi bu yıl arkadaşlarımız özellikle çok ince bir düşünceyle köy okullarının ihtiyacını karşılayacak ve oradaki öğrencilerin ihtiyacı olan öğrencilerin de yanında olabilecek bir konsepti oluşturmuşlar. Sergiye gelen herkesin Türkiye'nin dört bir tarafından ürünleri görmesinin yanı sıra aldıklarıyla da bu düşünceye bu amaca hizmet edecekleri de muhakkak" diye konuştu.

'168 BİN KİŞİLİK YAKLAŞIK DEVASA BİR AİLEYİZ'

Yumaklı, Devlet Su İşleri'nin tesislerinin ve yapmış oldukları yatırımların genellikle büyük şehirlere ya da yerleşim alanlarına biraz uzak olduğunu belirterek, "Ancak köylerimizde yaşayan çocuklarımız kırsal alanda yaşayan çocuklarımız suyun ne anlama geldiğini ne ifade ettiğini çok yakından bilirler. Çünkü hayatla her zaman iç içedir. Bir yağmurun beklenmesinin ne demek olduğunu bilirler. Sulama ile bir tarlanın nasıl neşet ettiğini görürler. Dolayısıyla aslında bu tecrübenin suyun bir damlasının bile hayat için ne anlama geldiğini belki de anlatabilecek en önemli yaşam deneyimi olduğunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bizim o imkana sahip olmayan çocuklarımızın da bir damla suyun hayat için ne anlam ifade ettiğini anlamaları için yapılmış olan birçok çalışmalar var. 168 bin kişilik devasa bir aileyiz. Her bir ferdimiz o bir damla suyun ne anlama geldiğini her fırsatta ve ortamda mutlaka ama mutlaka ifade etmeleri gerekir" dedi.

'SUYUN VERİMLİ KULLANILMASI ÖNCELİĞİMİZ'

Yumaklı, önümüzdeki dönemde de suyun verimli kullanılması konusunun en önemli önceliklerinden birisi olacağını vurgulayarak, "Sulama sistemlerinin kapalı olması konusu hemen hemen bakanlığımıza gelen ilk sıradaki taleplerden bir tanesi. Bununla alakalı farklı rakamları zaman zaman veriyoruz. 2002 yılında yüzde 6-7 bizim kapalı sistem sulama yatırımlarımızın oranı toplam içerisinde. Yani kapalı devre sulama sistemleri toplam sulama yatırımlarının sadece yüzde 6'sına tekabül ediyor. Bugün bu oran yüzde 38'e yükseldi. İnşallah 2030 yılına kadar bunu yüzde 45'lere çıkarmak istiyoruz. Belki şu sorulabilir; 'yüzde 38 ile yüzde 45 arasında yüzde 7 bir oran çok az değil mi?' Değil arkadaşlar. Çünkü bu yatırımlar oransal olarak belki böyle küçük olarak görünebilir. Ama suladıkları alan itibarıyla son derece kıymetli. Önümüzdeki yıl, 11 ilde 22 bin hektarlık alanda, yapay zeka destekli sulama otomasyonunu devreye almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından yöresel ürün stantlarını gezdi.