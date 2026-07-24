Bakanlar Açılış Törenlerinde Bulunacak - Son Dakika
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Bakanlar Açılış Törenlerinde Bulunacak

24.07.2026 00:12
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Çeşitli bakanlar, sosyal konut projeleri ve eğitim yatırımları için açılış ve törenlere katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye 500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Merkez Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi açılışına katılacak.

(Malatya/13.30)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fetih Camisi ve Palandöken Belediyesi Millet Konağı açılışına, eğitim kurumları toplu temel atma törenine, Büyükşehir Belediyesi temel atma ve anahtar teslim töreni ile Aziziye Belediyesi toplu açılışına katılacak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Feridun Fazıl Özsoy ödül törenine iştirak edecek.

- Bakan Tekin, "Eğitimin Yüzyılında Erzurum" basın bilgilendirme toplantısına katılacak, Milli Eğitim Akademisi'ne ziyarette bulunacak.

(Erzurum/10.00-19.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Trabzon/14.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nu ziyaret edecek, Dr. Sadık Ahmet'in kabrindeki anma törenine katılacak.

(Gümülcine)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00)

6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nu ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Şırnak/08.30/13.15/13.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, esnafı ziyaret edecek, vatandaş buluşmasına iştirak edecek, Valiliğe, AK Parti Yalova İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Yalova Güney Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Yalova/11.00/12.45/14.00/15.00/16.15)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi: Çağları Aşan Mabet Ayasofya" programına katılacak.

(İstanbul/09.00)

SPOR

1- Galatasaray, Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta İtalya'nın Monza ekibiyle Raiffeisen Arena'da karşılaşacak.

(Linz/21.00)

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Kaynak: AA

Konut Projeleri, Sosyal Konut, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Açılış Törenlerinde Bulunacak - Son Dakika

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