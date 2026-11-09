Bakanlar Çiftçi ve Bayraktar, İzmir'e gidiyor - Son Dakika
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Bakanlar Çiftçi ve Bayraktar, İzmir'e gidiyor

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İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye hareket etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de fabrikada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı. Bakanlar Çiftçi ve Bayraktar, daha sonra bölgede incelemede bulunmak üzere İzmir'e gitti.

Kaynak: DHA
Alparslan Bayraktarİçişleri BakanıDemir ÇelikGüncelİzmirSon Dakika

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