Bakanlar Güvenlik Toplantısında Bir Araya Geliyor - Son Dakika
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Bakanlar Güvenlik Toplantısında Bir Araya Geliyor

22.07.2026 15:08
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İçişleri ve Gençlik Bakanları, stadyum güvenliğini görüşmek üzere TFF'de zirve yapacak.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni sezonda stadyum ve tribün güvenliğini görüşmek üzere yarın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ev sahipliğinde ikincisi gerçekleştirilecek kritik toplantıda bir araya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nda spor güvenliği tedbirleri ve liglerde alınacak önlemlerin koordinasyonunu görüşmek üzere iki bakan bir araya gelmişti. İkincisi TFF'de gerçekleştirilecek zirve için gözler, Riva'daki tesislere çevrildi.

Süper Lig'den Süper Amatör Lig'e kadar binlerce takımın ter dökeceği yeni sezon öncesi yapılacak yarınki zirvede, deplasman takımlarının güvenliğinden tribünlerdeki en ufak hareketliliğe kadar her detay değerlendirilecek. Kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılacağı zirvenin mottosu ise "Spor güvenliğiyle ilgili herhangi bir boş alan bırakmak istemiyoruz" olarak belirlendi.

MASADAKİ GÜNDEM MADELERİ NELER?

Yarınki toplantıda İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının yanı sıra; valilikler, il emniyet müdürlükleri, il jandarma komutanlıkları ve gençlik ve spor il müdürlüklerinin kusursuz bir senkronizasyonla çalışması için izlenecek stratejiler belirlenecek. Sporda şiddetin önlenmesine yönelik 6222 sayılı Kanun kapsamında, il spor güvenlik kurullarının artırılmış yetkileri ve risk analizleri masaya yatırılacak.

TÜM TAKIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Süper Lig'deki 18, 1. Lig'deki 20, 2. Lig'deki 35, 3. Lig'deki 54, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ndeki 144 takım ile Süper Amatör Lig'deki bin 250 takıma kadar, toplamda binlerce kulübü kapsayan devasa futbol ekosisteminin tüm güvenlik planlamaları yapılacak. Taraftarların stadyumlara geliş-gidiş rotalarından maç esnasındaki huzur ortamının sağlanmasına kadar tüm detaylar masada olacak.

6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefetten işlem gören kişi sayısı, 2024-2025 sezonunda 7 bin 144 iken, 2025-2026 sezonunda 5 bin 832'ye gerileyerek yüzde 18,4'lük düşüş gösterdi. 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılan müsabaka sayısı ise 624'ten 548'e inerek yüzde 12,2 oranında azaldı. Yarın Riva'daki zirvede alınacak yeni ve kapsamlı güvenlik önlemleri ile teknolojik altyapının daha etkin kullanımı sayesinde, yeni sezonda tribün olaylarının daha da azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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