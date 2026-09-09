Bakanlar, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun, Milli Mücadele'nin ve bağımsızlık destanının en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Gürlek, şunları kaydetti:

"İzmir'de Hasan Tahsin'in işgal kuvvetlerine karşı sıktığı ilk kurşun, Milli Mücadele'nin sembollerinden biri olmuş, milletimizin emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi, 9 Eylül 1922'de Yüzbaşı Şerafettin Bey'in şanlı bayrağımızı İzmir'de göndere çekmesiyle zafere ulaşmıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 Eylül'ün, işgale karşı verilen destansı mücadelenin İzmir'in kurtuluşuyla sonuçlandığı ve bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gün olduğunu bildirdi.

Ersoy, "İzmir'imizin kurtuluşunun yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Aziz milleti hürriyete kavuşturan büyük zafer" olarak nitelediği 9 Eylül'ün coşkusunu ve gururunu ilk günkü heyecanla yaşadıklarını belirtti.

Tekin, "Bu anlamlı günün yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.