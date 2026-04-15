Bakanlar Kahramanmaraş'a Gidiyor

SAĞLIK, MİLLİ EĞİTİM VE İÇİŞLERİ BAKANLARI, KAHRAMANMARAŞ'A GİDİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

RTÜK: TRAVMATİK İÇERİKLER KESİNLİKLE PAYLAŞILMAMALI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olaya ilişkin travmatik görüntülerin paylaşılmaması yönünde açıklama yaptı. RTÜK'ün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır" denildi.