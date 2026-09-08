Bakanlar üniversite ve yurtlardaki güvenlik tedbirlerini görüştü, denetimler sıklaşacak - Son Dakika
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Bakanlar üniversite ve yurtlardaki güvenlik tedbirlerini görüştü, denetimler sıklaşacak

Bakanlar üniversite ve yurtlardaki güvenlik tedbirlerini görüştü, denetimler sıklaşacak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirlerini değerlendirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirlerini değerlendirdi. Bakan Çiftçi, "Kampüs ve yurt çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimlerini sıklaştıracak; aydınlatma, kamera sistemleri, özel güvenlik ve trafik tedbirlerini yakından takip edeceğiz" dedi.

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Gençlerimiz bize emanettir; onların huzuru ve güvenliği en temel sorumluluklarımızdan biridir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile birlikte; valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve ilgili kurumlarımızla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirlerini değerlendirdik. Kampüs ve yurt çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimlerini sıklaştıracak; aydınlatma, kamera sistemleri, özel güvenlik ve trafik tedbirlerini yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda sahadaki görünürlüğümüzü ve denetimlerimizi daha da artıracağız. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, ailelerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı, Osman Aşkın Bak, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar üniversite ve yurtlardaki güvenlik tedbirlerini görüştü, denetimler sıklaşacak - Son Dakika

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