Bakanlık 38 ürünü gıda listesine ekledi, Serdivan'daki sucukta domuz eti bulundu - Son Dakika
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Bakanlık 38 ürünü gıda listesine ekledi, Serdivan'daki sucukta domuz eti bulundu

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Bakanlık 38 ürünü gıda listesine ekledi, Serdivan\'daki sucukta domuz eti bulundu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine ilişkin taklit ve tağşiş listesini güncelleyerek listeye 38 yeni ürün ekledi. Bu ürünlerin 1'inde domuz eti, 6'sında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi; domuz eti Sakarya Serdivan'daki bir firmanın dana sucuğunda bulundu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 38 ürünün 1'inde domuz eti ve 6'sında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Bakanlığın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinde yayımlanan güncel listede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye, 10'u sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 38 yeni ürün eklendi.

6 ÜRÜNDE TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın satışa sunduğu 'dana sucuk' ürününde domuz eti tespit edildi. Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerin ise Kayseri, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi. Bir firmanın 'çiğ dana kıyma' ibaresiyle satışa sunduğu üründe kanatlı eti bulundu. Ayrıca İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın 'soğuk sıkım zeytinyağı' olarak sattığı üründe tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. Çorum da ise bir firmanın 'mor renkte etiketsiz baharat olduğu söylenen ürün' ibaresiyle sattığı üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Kaynak: DHA
Tarım ve Orman BakanlığıSerdivanSakaryaSağlıkGüncelSon Dakika

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