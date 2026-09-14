Bakanlık duyurdu, çok sayıda suç faaliyetine eş zamanlı operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Bakanlık duyurdu, çok sayıda suç faaliyetine eş zamanlı operasyon düzenlendi

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Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar, örgüt kurma ve yönetme başta olmak üzere uyuşturucu ticareti, yağma ve kasten öldürme gibi çok sayıda suç faaliyetini hedef aldı. Eş zamanlı operasyonlarla örgütlerin delil karartma, kaçma ve yeniden organize olma kabiliyetlerine müdahale edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ FAALİYETİ HEDEF ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre söz konusu operasyonlar, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma' başta olmak üzere; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Yağma', 'Kasten öldürme ve yaralama', 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Tefecilik', 'Rüşvet', 'Kaçakçılık', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti' ile 'Yasa dışı bahis' ve şans oyunlarına ilişkin suçlar dahil olmak üzere çok sayıda suç faaliyetini hedef alacak şekilde planlandı.

Yürütülen soruşturmalarda, yalnızca suç fiilleri ve failleri değil; örgütlerin hiyerarşik yapıları, finansman kaynakları, iletişim ağları, sanal medya üzerinden yürüttükleri propaganda ve eleman temini faaliyetleri, lojistik imkanları ve suçtan elde edilen gelir mekanizmaları bütüncül anlayışla ele alındı. Bu kapsamda temel hedef; yalnızca suç işleyen kişilerin yakalanması değil, suç örgütlerinin sokakta güç ve hakimiyet kurma kabiliyetlerinin ortadan kaldırılması, ekonomik kaynaklarının kesilmesi, dijital ve lojistik altyapılarının çökertilmesi ve yeniden suç üretme kapasitelerinin kalıcı biçimde kırılması oldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA DELİL KARARTMA VE KAÇMA FAALİYETLERİNE MÜDAHALE

Cumhuriyet başsavcılıkları arasında sağlanan güçlü koordinasyon ve operasyonların eş zamanlı gerçekleştirilmesi sayesinde suç örgütlerinin delil karartma, kaçma, faaliyetlerini başka alanlara kaydırma ve yeniden organize olma kabiliyetlerine etkin şekilde müdahale edildi.

Özellikle çocukların ve gençlerin sanal medya ve dijital platformlar üzerinden suç örgütlerinin etkisine alınması, örgütlere eleman kazandırılması ve suçun bir güç ve statü unsuru olarak sunulmasına yönelik girişimlerle mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık duyurdu, çok sayıda suç faaliyetine eş zamanlı operasyon düzenlendi - Son Dakika

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