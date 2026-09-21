Bakanlık Müşaviri Kaplan, Cilvegözü'ndeki tıkanıklığın giderildiğini bildirdi - Son Dakika
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Bakanlık Müşaviri Kaplan, Cilvegözü'ndeki tıkanıklığın giderildiğini bildirdi

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Bakanlık Müşaviri Kaplan, Cilvegözü\'ndeki tıkanıklığın giderildiğini bildirdi
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Ticaret Bakanlığı Müşaviri Bekir Kaplan, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bu akşam yaşanan geçici tıkanıklığın giderildiğini açıkladı. Suriye tarafındaki altyapı ve yol çalışmalarından kaynaklanan tıkanıklık sonrası geçişlerin kontrollü ve düzenli sürdüğü bildirildi.

TİCARET Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bu akşam yaşanan geçici tıkanıklığın, gerekli çalışmaların ardından giderildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bu akşam yaşanan geçici tıkanıklık, gerekli çalışmaların ardından giderilmiştir. Söz konusu tıkanıklığın, Suriye'den Türkiye'ye giriş yönündeki tampon bölgede, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında meydana geldiği ve Suriye tarafındaki altyapı ve yol çalışmaları nedeniyle oluştuğu tespit edilmiştir. Geçişlerin düzenli şekilde sürdürülmesi amacıyla Suriye tarafındaki Bab-el Hava Gümrük yetkilileriyle gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiş, Türkiye tarafında ise ilgili birimlerimizle koordinasyon sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde trafik akıcılığı yeniden sağlanmış olup, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki geçişler kontrollü ve düzenli şekilde devam etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA
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