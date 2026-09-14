Bakanlık, Sivas'ta kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında ailenin 4 çocuğunu korumaya aldı - Son Dakika
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Bakanlık, Sivas'ta kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında ailenin 4 çocuğunu korumaya aldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğe ilişkin soruşturmada 6 kişinin gözaltına alındığını, ailenin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık, bebeğin bulunmasına yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü ve hukuki sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: AİLENİN DİĞER 4 ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğe ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın İlçe Jandarma Komutanlığına intikal etmesiyle birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından süreç yakından takip edilmeye başlanmıştır. Bebeğin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış olup adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Ailenin diğer 4 çocuğu Bakanlığımız tarafından devlet korumasına alınmıştır, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri uzman ekiplerimiz tarafından planlanmaktadır. Bakanlık olarak, 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakanlık, Sivas'ta kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında ailenin 4 çocuğunu korumaya aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakanlık, Sivas'ta kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında ailenin 4 çocuğunu korumaya aldı - Son Dakika
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