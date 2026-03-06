Bakanlıktan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel iftar buluşması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ana temasıyla iftar programı düzenlenecek. 7 Mart'ta gerçekleştirilecek programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda güçlenmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımları ile iftar programı düzenlenecek. İstanbul'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü 500 davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek programın ana teması 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' olarak belirlendi.

NİYET BEYANI DUYURULACAK

Programda, 8 Mart 2024'te kamuoyuna duyurulan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile 8 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe giren 2025/4 sayılı 'Kadının Güçlenmesi' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kurulan koordinasyon kurullarının çalışmaları sonucu olarak ortaya çıkan 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri'ni içeren niyet beyanı duyurulacak. '

'KADIN ODAKLI EKOSİSTEM' HEDEFİ

Ayrıca programda küresel rekabetin yeniden şekillendiği günümüzde kadının potansiyelinin stratejik bir güce dönüştürülmesinin önemine vurgu yapılacak. Kadınların, ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasının, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığına dikkat çekilecek. 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' vizyonu ile kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinde kadın odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir iş ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.