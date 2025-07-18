Bakanlıktan Yanlış Habere Yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir gazetede "Sorumluluğundan haberi yok" başlığıyla yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Sözcü gazetesinde "Sorumluluğundan haberi yok" başlığıyla çıkan habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözcü gazetesinde yer alan sözde haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Evde Bakım Yardımı ödemeleri, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımıza ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay Bakanlığımız tarafından düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Masabaşında üretilen ve gerçek ile uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona imza atanlar hakkında yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."