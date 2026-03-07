Bakır Kablo Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakır Kablo Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Bakır Kablo Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı
07.03.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de 1 milyon lira değerindeki bakır kabloyu çalan 2 şüpheli vinçle yakalandı ve tutuklandı.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde yaklaşık 1 milyon lira değerindeki bakır gerilim hattı kablosunu vinç kiralayarak, çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi Ciha Kalesi mevkisindeki ormanda elektrik hattına ait kabloların çalındığı ihbarı sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede; elektrik direkleri üzerinde bulunan 300 metre uzunluğundaki yaklaşık 1 milyon lira değerinde bakır kablonun kesilerek çalındığı tespit edildi. Şüphelilerin kabloları direklerden indirmek için vinç kiraladıkları ve profesyonel bir yöntem kullanarak kabloları kesip, indirdikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen şüpheliler Ü.U. ve E.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Artvin, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakır Kablo Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi Hastaneye kaldırıldı İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
Mide bulandıran olay Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 15:01:42. #7.13#
SON DAKİKA: Bakır Kablo Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.