Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi'nde Ayinler Süresiz Askıya Alındı - Son Dakika
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Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi'nde Ayinler Süresiz Askıya Alındı

Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi\'nde Ayinler Süresiz Askıya Alındı

Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi'nde, muganni denilen okuyucuya zam yapılmaması nedeniyle ayinler süresiz olarak askıya alındı. Derkon Metropoliti Apostol Danilidis, okuyucunun yasal ücretinin ödenmemesi nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

10.02.2025 17:59  Güncelleme: 18:02
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Tuğçe ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - BAKIRKÖY Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayinler muganni denilen okuyucuya zam yapılmadığı gerekçe gösterilerek süresiz askıya alındı. Derkon Metropoliti Apostol Danilidis'in kilise okuyucusunun yasal ücretinin ödenmemesi nedeniyle aldığı kararı, kilise görevlilerinin olduğu mesajlaşma grubundan paylaştı. Kilisede dün ayin yapılmadığı öğrenildi.

Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi'nde ayinler, 7 Şubat'ta Derkon Metropoliti Apostol Danilidis tarafından yapılan açıklama ile askıya alındı. Mesajlaşma grubundan kilise görevlilerine yapılan açıklamada okuyucunun ücretini ödemeyi reddetmesi nedeniyle ayinlerin durdurulduğu belirtildi. İddialara göre, okuyucuya aylık 71 bin 750 TL olarak yapılan ödemeye 10 bin TL zam talep edildi. Talebin kabul görmemesi ile birlikte ayinler durduruldu. Bunun ardından açıklama tarihini takip eden pazar günü de ayin gerçekleştirilmedi. Öte yandan, kililsede muganni denilen ve okuyucu olarak görev yapan Statoula Zafiridis'in Derkon Metropoliti Apostolos'un yanında papaz olarak görev yapan Daniil Zafiridis'in eşi olduğu için üyelerin zam talebine karşı çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi'nde Ayinler Süresiz Askıya Alındı - Son Dakika

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