Bakırköy Başsavcılığı kararıyla İstanbul'da fuhuş operasyonunda 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakırköy Başsavcılığı kararıyla İstanbul'da fuhuş operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

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Bakırköy Başsavcılığı kararıyla İstanbul\'da fuhuş operasyonunda 31 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara operasyon düzenlendi. Bakırköy Başsavcılığı kararıyla yapılan operasyonda fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kişi olmak üzere 31 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kişi olmak üzere toplam 31 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Başsavcılığı'ndan talep edilen arama ve gözaltı kararı kapsamında masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kamu düzenini bozan her türlü eyleme karşı operasyonlarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
OperasyonİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy Başsavcılığı kararıyla İstanbul'da fuhuş operasyonunda 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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