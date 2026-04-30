Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine Seçildi

30.04.2026 11:56  Güncelleme: 13:04
(İSTANBUL)- Marmara Belediyeler Birliği, 2026 yılı birinci olağan meclis toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Seçimlerin yapıldığı toplantında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başkan olurken, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da encümen üyesi seçildi.  Toplantıda ayrıca encümen üyeleri, başkanlık divanı, denetim, plan ve bütçe ile ihtisas komisyon üyeleri de belirlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 2026 yılı birinci olağan meclis toplantısında başkanlık, encümen, başkanlık divanı ve komisyon üyeleri seçimleri yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı'na, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın seçilirken encümen üyeliğine Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun yanı sıra, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp seçildi.

Seçilen encümen üyeleriyle ilk toplantı gerçekleştirildi

Yapılan seçimlerde Meclis 1. Başkan Vekili Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 2. Başkan Vekili ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin oldu. Toplantı gündeminde yer alan 2025 yılı faaliyet raporu, Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan tarafından sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Marmara Belediyeler Birliği'nin siyaset üstü yönünü vurgulayarak daha fazla dayanışma içinde hareket etmeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Ülkü İnanlı da Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. Toplantının ardından yeni seçilen encümen üyeleriyle ilk toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Yerel yönetimler olarak halkımıza hizmet sorumluluğumuzun bilinciyle, dayanışma içerisinde çalışacağız. Destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyor, yeni seçilen yönetimimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Advertisement
