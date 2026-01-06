Bakırköy Belediye Tiyatroları, 35'inci Yılında İbb Ataköy Baruthane Sahnesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy Belediye Tiyatroları, 35'inci Yılında İbb Ataköy Baruthane Sahnesinde

06.01.2026 15:20  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediye Tiyatroları, 35. kuruluş yıl dönümünde tarihi İstanbul mekanlarında yeni oyunlar sahnelemeye başlıyor. Ataköy Baruthane'de açılış yapacak olan Tiyatro, Tarık Akan'ın anısına büyük bir prodüksiyon ile seyirci karşısına çıkacak.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 35'inci kuruluş yıl dönümünde kentin tarihi dokusunu sanatla buluşturuyor. 1990 yılında oyunlarını oynamaya başladıkları Yunus Emre Kültür Merkezi'nin ardından geçen yıl Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ni açan kurum, şimdi de 324 yıllık tarihi İBB Ataköy Baruthane sahnesinde oyunlarını sahneleyecek.

Prof. Zeliha Berksoy tarafından temelleri atılan Bakırköy Belediye Tiyatroları, Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş yönetiminde ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun desteğiyle büyük bir sanatsal atılım başlattı. 35'inci yılını kutlayan köklü kurum, repertuvarına eklediği yeni oyunlar ve bünyesine kattığı tarihi mekanlarla İstanbul'un kültür sanat hayatına yön vermeye devam ediyor.

Ataköy Baruthane'de perde açılıyor

BBT'nin bu sezon en dikkati çekici adımlarından biri de İBB Kültür ve Bakırköy Belediyesi protokolüyle İBB Kültür tarafından yapılan 324 yıllık tarihi Ataköy Baruthane binasını sahne olarak kullanıma açması oldu. Ocak ayı itibarıyla her çarşamba saat 20.00'de Özen Yula'nın yazdığı, Burcu Halaçoğlu'nun yönettiği "Ay Tedirginliği" adlı tek perde ve iki kişilik oyun, bu büyüleyici atmosferde sanatseverlerle buluşacak. Oyunda; Damla Karaelmas ve Emre Koç yer alıyor.

Tarık Akan'ın anısına "Anne Kafamda Bit Var"

BBT, şubat ayı sonunda büyük bir prodüksiyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Yeşilçam'ın efsane aktörü Bakırköylü sanatçı Tarık Akan'ın yazdığı, Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı ve Turgay Kantürk'ün yönettiği "Anne Kafamda Bit Var", Leyla Gencer Sahnesi'nde dünya prömiyerini yapacak.

BBT, yarıyıl tatilinde minik sanatseverleri de unutmuyor. Aralık ayında prömiyer yapan "Sihirli Oyuncak" ve çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek "Tiyatronun Büyüsü", sömestr boyunca çocuklar için ücretsiz olarak sergilenecek.

Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, BBT'nin vizyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Genç ve dinamik tiyatromuzla sahnelerimizi, oyunlarımızı ve kadromuzu çoğaltıyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezi'nin tadilatı biter bitmez oradaki iki sahnemizde de perdelerimizi açacağız. Sanatın aydınlık yolunda bize verdikleri bu kıymetli destek için başta Belediye Başkanımız Sayın Ayşegül Ovalıoğlu olmak üzere onun nezdinde başkan yardımcılarımıza ve Bakırköy Belediyemize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Tarık Akan, İstanbul, Ataköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediye Tiyatroları, 35'inci Yılında İbb Ataköy Baruthane Sahnesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:23:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy Belediye Tiyatroları, 35'inci Yılında İbb Ataköy Baruthane Sahnesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.