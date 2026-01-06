Bakırköy Belediye Tiyatroları, 35'inci Yılında İbb Ataköy Baruthane Sahnesinde

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 35'inci kuruluş yıl dönümünde kentin tarihi dokusunu sanatla buluşturuyor. 1990 yılında oyunlarını oynamaya başladıkları Yunus Emre Kültür Merkezi'nin ardından geçen yıl Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ni açan kurum, şimdi de 324 yıllık tarihi İBB Ataköy Baruthane sahnesinde oyunlarını sahneleyecek.

Prof. Zeliha Berksoy tarafından temelleri atılan Bakırköy Belediye Tiyatroları, Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş yönetiminde ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun desteğiyle büyük bir sanatsal atılım başlattı. 35'inci yılını kutlayan köklü kurum, repertuvarına eklediği yeni oyunlar ve bünyesine kattığı tarihi mekanlarla İstanbul'un kültür sanat hayatına yön vermeye devam ediyor.

Ataköy Baruthane'de perde açılıyor

BBT'nin bu sezon en dikkati çekici adımlarından biri de İBB Kültür ve Bakırköy Belediyesi protokolüyle İBB Kültür tarafından yapılan 324 yıllık tarihi Ataköy Baruthane binasını sahne olarak kullanıma açması oldu. Ocak ayı itibarıyla her çarşamba saat 20.00'de Özen Yula'nın yazdığı, Burcu Halaçoğlu'nun yönettiği "Ay Tedirginliği" adlı tek perde ve iki kişilik oyun, bu büyüleyici atmosferde sanatseverlerle buluşacak. Oyunda; Damla Karaelmas ve Emre Koç yer alıyor.

Tarık Akan'ın anısına "Anne Kafamda Bit Var"

BBT, şubat ayı sonunda büyük bir prodüksiyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Yeşilçam'ın efsane aktörü Bakırköylü sanatçı Tarık Akan'ın yazdığı, Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı ve Turgay Kantürk'ün yönettiği "Anne Kafamda Bit Var", Leyla Gencer Sahnesi'nde dünya prömiyerini yapacak.

BBT, yarıyıl tatilinde minik sanatseverleri de unutmuyor. Aralık ayında prömiyer yapan "Sihirli Oyuncak" ve çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek "Tiyatronun Büyüsü", sömestr boyunca çocuklar için ücretsiz olarak sergilenecek.

Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, BBT'nin vizyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Genç ve dinamik tiyatromuzla sahnelerimizi, oyunlarımızı ve kadromuzu çoğaltıyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezi'nin tadilatı biter bitmez oradaki iki sahnemizde de perdelerimizi açacağız. Sanatın aydınlık yolunda bize verdikleri bu kıymetli destek için başta Belediye Başkanımız Sayın Ayşegül Ovalıoğlu olmak üzere onun nezdinde başkan yardımcılarımıza ve Bakırköy Belediyemize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.