Bakırköy Belediyesi, "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy Belediyesi, "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" Ödülüne Layık Görüldü

11.02.2026 11:57  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, bu ödülün, demokrasiye ve katılımcılığa olan inançlarını temsil ettiğini belirtti.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" (ELoGE) ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bu ödülü; demokrasiye, katılımcılığa, şeffaflığa ve birlikte yönetme iradesine inanan herkes adına alıyorum. Hep birlikte daha adil, daha yaşanabilir, daha güçlü bir Bakırköy için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakırköy Belediyesi, Avrupa'nın en prestijli yerel yönetim markalarından kabul edilen ELoGE ödülünün sahibi oldu. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Merkezi Ulusal Platformu'nun düzenlediği marka takdim töreni, Türkiye Belediyeler Birliği binasında gerçekleştirildi. Törende Bakırköy Belediyesi adına ödülü, Başkan Ovalıoğlu aldı.

"Yönetim anlayışımızı sosyal adalet anlayışı ile temellendiriyoruz"

Ödül programında konuşan Ovalıoğlu, "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, bizim için bir vitrin değil; yerel yönetim anlayışımızın vizyonu, kentimizi nasıl ve ne şekilde yönettiğimizin bir göstergesidir. Biz Bakırköy'de şuna inandık: Bir kenti en iyi, o kentte yaşayanlarla birlikte yönetebilirsiniz. Çünkü yönetim anlayışımızı da tıpkı dünya görüşümüz gibi; sosyal belediyecilik ve sosyal adalet anlayışı ile temellendiriyoruz. Bakırköy'de attığımız her adımı komşularımıza danışarak atıyor, tüm karar alma süreçlerini halkımızla birlikte yürütüyoruz. Kararları kapalı kapılar ardında değil; halkın sesiyle, ortak akılla alırsanız gerçek anlamda adil ve kalıcı bir yerel yönetim modelini inşa edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bakırköy Belediyesi hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği güçlü bir çatıdır"

Ülkenin gerçeklerine ve Bakırköylülerin ihtiyaçlarına göre hizmet ürettiklerini dile Ovalıoğlu, "Bakırköy Belediyesi olarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik gerçekleri görerek, halkımıza da hizmet etmenin sorumluluğunu bilerek güçlü bir bütçe hazırladık. İsrafa konu olabilecek tüm giderlerimizi kısarken, hizmet odaklı çalışmalarımıza kaynak ayırdık. 2 yılın sonunda bugün denk bütçe anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suni gündemlere sıkışıp kalmadık, halkın temel sorunlarını çözmeye odaklandık. Bakırköy Belediyesi hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği güçlü bir çatıdır. Tüm bu çalışmalarımızı, katılımcı demokrasiye, açık ve şeffaf yönetim anlayışına olan inancımızla, demokrasinin en temel yapı taşı olan başta muhtarlarımız olmak üzere ilçemizin paydaşı tüm kurumlarımız ve komşularımızla birlikte yaptık" dedi.

Ödülü tüm çalışma arkadaşları ve Bakırköylüler adına aldığının altını çizen Ovalıoğlu sözlerini, şöyle tamamladı:

"Bu ödül tüm Bakırköy'ün ödülüdür"

"Bu ödülü, belediye başkanı olarak ben teslim alıyorum ancak; bu ödül belediye çalışanlarımızdan, müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, mahallelerde fikir üreten komşularımıza kadar, gençlerin, kadınların, çocukların, emeklilerimizin, kısacası tüm Bakırköy'ün ödülüdür. Bu bizim için bir varış noktası değil; daha iyisini yapma sorumluluğudur. Bu anlamlı değerlendirme için emeği geçen tüm kurumlara ve bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü, bize güvenen, eleştiren, öneren ve bu kenti sahiplenen Bakırköylü komşularıma etmek istiyorum. Bu ödülü; demokrasiye, katılımcılığa, şeffaflığa ve birlikte yönetme iradesine inanan herkes adına alıyorum. Hep birlikte daha adil, daha yaşanabilir, daha güçlü bir Bakırköy için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ayşegül Ovalıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediyesi, 'Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası' Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti
Çelik’in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş

15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 15:28:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy Belediyesi, "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.