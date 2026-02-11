Bakırköy Belediyesi, "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" Ödülüne Layık Görüldü

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" (ELoGE) ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bu ödülü; demokrasiye, katılımcılığa, şeffaflığa ve birlikte yönetme iradesine inanan herkes adına alıyorum. Hep birlikte daha adil, daha yaşanabilir, daha güçlü bir Bakırköy için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakırköy Belediyesi, Avrupa'nın en prestijli yerel yönetim markalarından kabul edilen ELoGE ödülünün sahibi oldu. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Merkezi Ulusal Platformu'nun düzenlediği marka takdim töreni, Türkiye Belediyeler Birliği binasında gerçekleştirildi. Törende Bakırköy Belediyesi adına ödülü, Başkan Ovalıoğlu aldı.

"Yönetim anlayışımızı sosyal adalet anlayışı ile temellendiriyoruz"

Ödül programında konuşan Ovalıoğlu, "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, bizim için bir vitrin değil; yerel yönetim anlayışımızın vizyonu, kentimizi nasıl ve ne şekilde yönettiğimizin bir göstergesidir. Biz Bakırköy'de şuna inandık: Bir kenti en iyi, o kentte yaşayanlarla birlikte yönetebilirsiniz. Çünkü yönetim anlayışımızı da tıpkı dünya görüşümüz gibi; sosyal belediyecilik ve sosyal adalet anlayışı ile temellendiriyoruz. Bakırköy'de attığımız her adımı komşularımıza danışarak atıyor, tüm karar alma süreçlerini halkımızla birlikte yürütüyoruz. Kararları kapalı kapılar ardında değil; halkın sesiyle, ortak akılla alırsanız gerçek anlamda adil ve kalıcı bir yerel yönetim modelini inşa edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bakırköy Belediyesi hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği güçlü bir çatıdır"

Ülkenin gerçeklerine ve Bakırköylülerin ihtiyaçlarına göre hizmet ürettiklerini dile Ovalıoğlu, "Bakırköy Belediyesi olarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik gerçekleri görerek, halkımıza da hizmet etmenin sorumluluğunu bilerek güçlü bir bütçe hazırladık. İsrafa konu olabilecek tüm giderlerimizi kısarken, hizmet odaklı çalışmalarımıza kaynak ayırdık. 2 yılın sonunda bugün denk bütçe anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suni gündemlere sıkışıp kalmadık, halkın temel sorunlarını çözmeye odaklandık. Bakırköy Belediyesi hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği güçlü bir çatıdır. Tüm bu çalışmalarımızı, katılımcı demokrasiye, açık ve şeffaf yönetim anlayışına olan inancımızla, demokrasinin en temel yapı taşı olan başta muhtarlarımız olmak üzere ilçemizin paydaşı tüm kurumlarımız ve komşularımızla birlikte yaptık" dedi.

Ödülü tüm çalışma arkadaşları ve Bakırköylüler adına aldığının altını çizen Ovalıoğlu sözlerini, şöyle tamamladı:

"Bu ödül tüm Bakırköy'ün ödülüdür"

"Bu ödülü, belediye başkanı olarak ben teslim alıyorum ancak; bu ödül belediye çalışanlarımızdan, müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, mahallelerde fikir üreten komşularımıza kadar, gençlerin, kadınların, çocukların, emeklilerimizin, kısacası tüm Bakırköy'ün ödülüdür. Bu bizim için bir varış noktası değil; daha iyisini yapma sorumluluğudur. Bu anlamlı değerlendirme için emeği geçen tüm kurumlara ve bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü, bize güvenen, eleştiren, öneren ve bu kenti sahiplenen Bakırköylü komşularıma etmek istiyorum. Bu ödülü; demokrasiye, katılımcılığa, şeffaflığa ve birlikte yönetme iradesine inanan herkes adına alıyorum. Hep birlikte daha adil, daha yaşanabilir, daha güçlü bir Bakırköy için çalışmaya devam edeceğiz."