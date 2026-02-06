Bakırköy'de 11 İli Temsilen 11 Zeytin Fidanı Dikildi

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla fidan dikme etkinliği düzenledi. 11 zeytin fidanının dikildiği etkinliğin ardından BAKUT yönetiminde canlı arama tatbikatı gerçekleştirildi.

Bakırköy Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Depremden etkilenen illerin anısını yaşatmak amacıyla Osmaniye Mahallesi'nde bulunan İskender Iğdır Parkı'nda fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, park alanında fidan dikerek depremde yaşamını yitiren vatandaşları andı. Etkinlikte dikilen fidanların, dayanışma ve umudu simgelediği vurgulandı. Fidan dikme etkinliğinin ardından Bakırköy Belediyesi Ana Binası'ndaki şantiye alanında, Bakırköy Arama Kurtarma (BAKUT) ekibinin eğitimli köpeği Şila ile canlı arama tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatla, olası afetlere karşı hazırlık ve farkındalığın artırılması amaçlandı.