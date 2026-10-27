Bakırköy Belediyesi'nde 42 ihale incelenen soruşturmada 68 şüpheliye gözaltı kararı çıktı - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi'nde 42 ihale incelenen soruşturmada 68 şüpheliye gözaltı kararı çıktı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Belediyesi hakkındaki ihaleye fesat ve irtikap soruşturmasında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Soruşturmada 2024-2026 yıllarında yapılan 42 ihale dosyası incelendi, şüphelilere yakalama talimatı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde başsavcılığa ihbarlar geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'5237 sayılı Türk Ceza Kanunu', '5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu', '4734 sayılı Kamu İhale Kanunu', '4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu' ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri gözetilerek, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporlarının analizlerinin yapıldığı, iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerine başvurulması sonrası, atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne yakalama, gözaltına alma, ifade alma, inceleme, arama ve el koyma talimatı verilmiştir."

Kaynak: AA
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