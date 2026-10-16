Bakırköy Belediyesi yağışta 135 personelle 24 saat çalıştı, 14 kişi tahliye edildi

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, yoğun yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı 135 personelle 24 saat kesintisiz çalışma yürüttü. 129 ihbara yanıt verilirken; 61 noktada su baskınına, 40 noktada ağaç devrilmesine müdahale edildi. İki binada bulunan 14 vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi.

Bakırköy Belediyesi ekipleri, yoğun yağış boyunca ilçenin farklı noktalarında meydana gelen olumsuzluklara müdahale etti. Çalışmalar kapsamında 61 noktada su baskınına, 40 noktada ağaç devrilmesine müdahale edilirken 16 noktada mazgal temizliği gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca istinat duvarı yıkılması, güvenlik bariyeriyle ilgili olaylar ve mahsur kalan araçlara yönelik müdahalelerde bulundu. Yağış nedeniyle iki binada tahliye işlemi gerçekleştiren ekipler, toplam 14 vatandaşı güvenli alanlara yerleştirdi. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da yağışın ardından yürütülen çalışmalara katılarak ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu.

135 PERSONELLE 24 SAAT SAHADA

Çalışmalarda 12 dalgıç pompasının yanı sıra 2 iş makinesi, 4 kuka, 1 vidanjör, 12 kamyon, 2 transit, 3 yol süpürgesi, 2 otobüs, 4 minibüs, 7 zabıta aracı ve 1 adet 4x4 arama-kurtarma aracı kullanıldı. Ekipler, farklı noktalarda eş zamanlı çalışma yürüterek gelen ihbarlara müdahale etti.

İBB'DEN VATANDAŞLARA ULAŞIM VE SOSYAL DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğun yağış süresince Bakırköy'de vatandaşlara ulaşım ve sosyal destek sağladı. M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hatları gece saat 02.00'ye kadar açık tutularak evlerine ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlara destek olundu. İBB Florya Sosyal Tesisi sabaha kadar hizmet verirken vatandaşlara çay ve su ikram edildi. Bakırköy sahilindeki Beltur Kafe de sabaha kadar açık tutularak vatandaşların hizmetine sunuldu.