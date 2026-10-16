Bakırköy Belediyesi yağışta 135 personelle 24 saat çalıştı, 14 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy Belediyesi yağışta 135 personelle 24 saat çalıştı, 14 kişi tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Belediyesi yağışta 135 personelle 24 saat çalıştı, 14 kişi tahliye edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi, yoğun yağışta 135 personelle 24 saat kesintisiz çalışarak 129 ihbara yanıt verdi. Ekipler 61 noktada su baskınına, 40 noktada ağaç devrilmesine müdahale etti; iki binadaki 14 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, yoğun yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı 135 personelle 24 saat kesintisiz çalışma yürüttü. 129 ihbara yanıt verilirken; 61 noktada su baskınına, 40 noktada ağaç devrilmesine müdahale edildi. İki binada bulunan 14 vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi.

Bakırköy Belediyesi ekipleri, yoğun yağış boyunca ilçenin farklı noktalarında meydana gelen olumsuzluklara müdahale etti. Çalışmalar kapsamında 61 noktada su baskınına, 40 noktada ağaç devrilmesine müdahale edilirken 16 noktada mazgal temizliği gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca istinat duvarı yıkılması, güvenlik bariyeriyle ilgili olaylar ve mahsur kalan araçlara yönelik müdahalelerde bulundu. Yağış nedeniyle iki binada tahliye işlemi gerçekleştiren ekipler, toplam 14 vatandaşı güvenli alanlara yerleştirdi. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da yağışın ardından yürütülen çalışmalara katılarak ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu.

135 PERSONELLE 24 SAAT SAHADA

Çalışmalarda 12 dalgıç pompasının yanı sıra 2 iş makinesi, 4 kuka, 1 vidanjör, 12 kamyon, 2 transit, 3 yol süpürgesi, 2 otobüs, 4 minibüs, 7 zabıta aracı ve 1 adet 4x4 arama-kurtarma aracı kullanıldı. Ekipler, farklı noktalarda eş zamanlı çalışma yürüterek gelen ihbarlara müdahale etti.

İBB'DEN VATANDAŞLARA ULAŞIM VE SOSYAL DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğun yağış süresince Bakırköy'de vatandaşlara ulaşım ve sosyal destek sağladı. M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hatları gece saat 02.00'ye kadar açık tutularak evlerine ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlara destek olundu. İBB Florya Sosyal Tesisi sabaha kadar hizmet verirken vatandaşlara çay ve su ikram edildi. Bakırköy sahilindeki Beltur Kafe de sabaha kadar açık tutularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaynak: ANKA
Hava DurumuAcil DurumUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
14:07
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:53
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:16:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakırköy Belediyesi yağışta 135 personelle 24 saat çalıştı, 14 kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei