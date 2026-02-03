Bakırköy Belediyesi'nden 2025'te Yeşil Alanlarda Dönüşüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy Belediyesi'nden 2025'te Yeşil Alanlarda Dönüşüm

03.02.2026 11:51  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi, 2025 yılında ilçe genelinde yeşil alanları yenileyip spor alanlarını modernleştirerek çevresel sürdürülebilirliği destekliyor. 24 park, çeşitli spor sahaları ve hayvan dostu uygulamalar hayata geçirildi.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda 2025 yılında ilçe genelinde yeşil alanları yenileyerek spor alanlarını modernleştirdi ve çevresel sürdürülebilirliği destekledi.

Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2025 yılında ilçe genelinde yeşil alanları yeniledi. İlçe genelinde 24 park yenilenerek vatandaşların kullanımına daha güvenli ve konforlu alanlar sunuldu. Hayvan dostu uygulamalar kapsamında 2 yeni Pati Park hayata geçirildi. Vatandaşların spor yapma imkanlarını artırmak amacıyla 3 futbol sahası, 12 basketbol sahası ve 3 tenis kortu yenilenirken, 1 engelli spor alanı yapılarak erişilebilir spor alanları artırıldı. Yeşil alanların artırılması ve çevre düzenlemeleri kapsamında 3 bin metrekare çim serimi, 520 adet bitki dikimi ve 30 adet yeni ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Bakırköy Belediyesi, yeşili artırma çalışmalarının yanı sıra kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 53 haneye kışlık odun desteği sağladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bakırköy, Güncel, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediyesi'nden 2025'te Yeşil Alanlarda Dönüşüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:21:43. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy Belediyesi'nden 2025'te Yeşil Alanlarda Dönüşüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.