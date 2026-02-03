Bakırköy Belediyesi'nden 2025'te Yeşil Alanlarda Dönüşüm

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda 2025 yılında ilçe genelinde yeşil alanları yenileyerek spor alanlarını modernleştirdi ve çevresel sürdürülebilirliği destekledi.

Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2025 yılında ilçe genelinde yeşil alanları yeniledi. İlçe genelinde 24 park yenilenerek vatandaşların kullanımına daha güvenli ve konforlu alanlar sunuldu. Hayvan dostu uygulamalar kapsamında 2 yeni Pati Park hayata geçirildi. Vatandaşların spor yapma imkanlarını artırmak amacıyla 3 futbol sahası, 12 basketbol sahası ve 3 tenis kortu yenilenirken, 1 engelli spor alanı yapılarak erişilebilir spor alanları artırıldı. Yeşil alanların artırılması ve çevre düzenlemeleri kapsamında 3 bin metrekare çim serimi, 520 adet bitki dikimi ve 30 adet yeni ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Bakırköy Belediyesi, yeşili artırma çalışmalarının yanı sıra kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 53 haneye kışlık odun desteği sağladı.