Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Örücü görevi Barış Duman'dan devraldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ömer Örücü, görevi Barış Duman'dan devralarak başladı. Törende Örücü'yü Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ve başsavcı vekilleri çiçekle karşıladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) son yayımladığı kararnameyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ömer Örücü yeni görevine başladı.
HSK'nın yayımladığı kararnameyle görev yeri değiştirilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Örücü için Bakırköy Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi.
Örücü'yü Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ve başsavcı vekilleri çiçekle karşıladı.
Ömer Örücü, adliyede görevli başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli ile tek tek selamlaştı.
Yargıtay üyeliğine seçilen eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ın makamında görevini devretmesinin ardından Örücü, yeni görevine başladı.
Kaynak: AA
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