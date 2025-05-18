Bakırköy'de 10 Milyonluk Hırsızlık: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de 10 Milyonluk Hırsızlık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bakırköy\'de 10 Milyonluk Hırsızlık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kuyumcudan 10 milyon lira değerinde ziynet çalan 3 şüpheli, yakalanarak cezaevine gönderildi.

18.05.2025 11:04
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BAKIRKÖY'de kepengini kırarak girdikleri kuyumcudan yaklaşık 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Şubat'ta saat 05.25 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. D.S.'nin sahibi olduğu kuyumcuya gelen motosikletli hırsızlar, kepenk kilidini kırarak girdiği iş yerinden yaklaşık 10 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Kısa sürede yanlarındaki çantayı dolduran şüpheliler, geldikleri iki ayrı motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık anlarının güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Görüntülerde motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerin kısa sürede kepengin kilidini kırıp içeri girdiği ve ziynet eşyalarını çantaya doldurduktan sonra kaçtıkları görüldü.

3 GÖZALTI

Görüntülerden hırsızların kimliklerini tespit eden Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, düzenlediği operasyonla M.A.(29), N.E.N.(24) ve M.B. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermiler ile 13 bin 300 lira para ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden M.A.'nın 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ayrıca 17 suç kaydı ve 6 ayrı dosyadan da firari olduğu belirlendi. Diğer şüpheli N.E.N.'nin ise 61 suç kaydı bulunduğu, 15 ayrı dosyadan arandığı ayrıca hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli M.B.'nin ise polis kayıtlarında 12 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 10 Milyonluk Hırsızlık: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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