Bakırköy\'de 100 Yıllık Bina Çöktü

BAKIRKÖY'de yaklaşık 100 yıllık olduğu bilinen 2 katlı ahşap binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokağı trafiğe kapatarak önlem aldı. Bina üzerinde nasıl bir çalışma yapılacağı Anıtlar Kurulu'nun incelemesinin ardından belirlenecek.

Olay saat 19. 30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Yanıkses Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki metruk binada henüz bilinmeyen bir sebeple kısmi çökme meydana geldi. 23 Nisan'daki depremde hasar gören binanın çöktüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Bakırköy Belediyesi ekipleri geldi. Yapılan incelemede binanın yaklaşık 100 yıllık olduğu ve Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmış binalardan biri olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sokak trafiğe kapatılarak, durum Anıtlar Kurulu'na bildirildi. Bina üzerinde yapılacak olan çalışmanın, Anıtlar Kurulu tarafından yapılacak inceleme sonrasında belli olacağı öğrenildi.

'100 SENELİK BİNA, TARİHİ ESER BURASI'

Mahallede esnaflık yapan Kemal Kurnaz, "Ben 45 senedir buradayım. Daha önceden oturanlar vardı. Bu son depremde zarar gördü. Perde çektik, öyle kaldı. Depremde biraz tahribat olunca demir barikatlar çektiler. Yolun kenarına çekildiği için gelen gidenler rahatsız olunca CİMER'e yazı yazıp, biraz ileri alınmasını istediler. Onu da yaptılar. Çökecekti yani, o da oldu ve çöktü. 100 senelik vardır. Tarihi eser burası" dedi.

'KENDİ KENDİNE YIKILDI'

Mahallede yaşayan Abdullah Coşkun ise, "Tarihi eser normalde burası, uzun zamandır var. En son depremde hasar gördü. Ondan sonra zabıta ekipleri gelip etrafını çevirdiler, ama sonrasında yolu genişletmek için kaldırıldı. Şimdi de kendi kendine birden yıkıldı" dedi.